Bulgaristan gümrüğünde, oto gaz silindir tüpünden 522 bin euro çıktı Edirne Kapıkule sınır kapısının karşısındaki Bulgaristan’ın Kapitan Andreevo gümrük kapısında görevli memurlar, ülkeden çıkış yapan araçlarda yapılan üç incelemede 522 bin 710 euro beyan edilmemiş para buldu.

İHA

Bulgaristan'dan Türkiye'ye tek başına seyahat eden Bulgar ve Türk çifte vatandaşlığına sahip bir kişinin kullandığı arabada risk analizi yapıldı.

Risk analizi yöntemine göre araç, X-ray ekipmanı da dahil olmak üzere detaylı bir gümrük kontrolüne gönderilen araçta yapılan fiziksel kontrol sırasında, bagaj bölmesindeki oto gaz silindirinin, euro banknot demetlerinin saklandığı bir saklanma yeri olarak uyarlandığı tespit edildi.

Oto gaz silindirinden 522 bin 710 euro çıktı

Burada beyan edilmemiş para biriminin toplam miktarı 522 bin 710 euro bulundu.

Yakalanan ve beyan edilmeyen para ile ilgili Haskovo Bölge Savcılığı - Svilengrad Bölge Savcılığı'nın denetimi altındaki soruşturmacı gümrük müfettişleri tarafından işlem başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)