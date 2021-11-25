Bulgaristan'daki kazada eşini ve kızını kaybeden baba: Kızım öbür ay evlenecekti

Bulgaristan'daki trafik kazasında evlilik hazırlığındaki kızı ve eşini kaybeden Idaver Osmanovska, çok büyük acı yaşadığını belirterek "4 çocuğum daha var, onlar için ayakta durmak zorundayım" dedi.

Bulgaristan'da 46 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazasının ardından yürek burkan hayat hikayeleri ortaya çıktı. Kazada eşi Şefija Osmanovska ile kızı Ayla Fera'yı kaybeden acılı eş Idaver, güçlükle ayakta durmaya çalıştığını söyledi.

"KIZIM ÖBÜR AY GELİN OLACAKTI"

DHA muhabirinin telefonla ulaştığı Osmanovska, kızının evlilik hazırlığı yaptığını belirterek, "Eşim, kızım, baldızımın kızı üç günlük bir İstanbul tatiline gittiler. İstanbul turu yapıp düğün alışverişi yaptılar. Kızım öbür ay gelin gidiyordu" dedi.

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"KALAN 4 ÇOCUĞUM İÇİN AYAKTA DURMAK ZORUNDAYIM"

Osmanovska, İsviçre'de yaşayan kızının Bulgaristan büyük bir kaza olduğunu haber vermesi üzerine içine bir sıkıntı düştüğünü ifade ederek şunları söyledi:

"Olay gecesi en son gece 23.00'de görüştüm. Kapıkule Sınır Kapısını geçmişlerdi. Yolculuğun iyi gittiğini söyledi kızım. Sabah 06.00'da onları almak için otogara giderken İsviçre'deki kızım arayıp kazanın yaşandığını söyledi. İçime bir sıkıntı düştü. Bir saat sonra yanan otobüste ailemin de olduğunu öğrendim. Geride 4 çocuğum daha var ayakta durmak zorundayım. Yaşanılan acı çok büyük. Tanımadığım insanlar bile bana taziyeye geliyor. Makedonya'daki çok aile ile aynı acıyı paylaşıyoruz."

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