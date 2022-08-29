Gümrükteki gıda analiz laboratuvarının kapatılması ile Kapıkule Sınır Kapısı’nda uzun tır kuyrukları oluştu. Sürücü Kerem Keskin, bekleme süresinin 52 saati bulduğunu söyledi.

Bulgaristan’ın Kapitan Andreevo Gümrüğünde gıda analiz laboratuvarının kapatılınca, Edirne Kapıkule Sınır Kapısı’nda tır kuyrukları uzadı.

Laboratuvar krizi nedeniyle artan bekleme saatleri, tır sürücülerinde taşıdıkları meyve ve sebzelerin çürümesi endişesini beraberinde getirdi.

İHA’nın haberine göre; sürücüler, bu duruma çözüm bulunmasını istedi.

“Bekleme süresi yaklaşık olarak 42 saatten 52 saatte kadar değişebiliyor”

Yükünü Mersin’den alarak Ukrayna’nın başkenti Kiev’e götürmek için Kapıkule Sınır Kapısı’nda tır parkında bekleyen Kerem Keskin, “Kuru yük yükleyen tırların bekleme süresi yaklaşık olarak 42 saatten 52 saatte kadar değişebiliyor. Meyve yükü yükleyen tırların ise bekleme süresi 24 saat sürüyor.

Bulgaristan’daki laboratuvar krizi nedeniyle tır kuyrukları uzadı VİDEO



“Hem firmalar hem şoförler büyük sıkıntı yaşıyor”

Ben yükümü Mersin’den yükleyerek Ukrayna’nın başkenti Kiev’e götürüyorum. Artık Bulgaristan gümrüğünde yüklerimizin analizleri olmuyor. Alınan numunelerin analizleri başka yerde yapılıyor. Bu yüzden malın ve şoförlerin beklemesi süresi daha çok uzuyor. O nedenle hem firmalar hem şoförler büyük sıkıntı yaşıyor. Buradaki analiz bu şekilde devam ederse narenciye mevsiminin başlamasıyla bize büyük bir sıkıntı oluşturacaktır.” dedi.