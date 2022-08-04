Bulgar vatandaşlarının Türkiye'ye sadece kimlikle giriş yapabilme kararından sonra Bulgarlar, birçok ihtiyacını Edirne'den karşılamaya başlarken satın alınan ürünler arasına mobilya da girdi.

Resmi Gazete’de yayınlanan kararla Bulgaristan vatandaşlarının Türkiye’ye pasaportsuz girişi başladı.

Sadece kimlikleriyle Türkiye'ye giriş yapan Bulgarlar, alışveriş yapmak için otobüslerle ve kendi araçlarıyla Edirne'ye akın ediyor.

Mobilyayı da Edirne'den alıyorlar

Öte yandan Bulgar turistlerin Edirne’deki alışverişlerinde satın aldıkları ürünler arasına mobilya da girdi.

Gıdadan giyime, kozmetik ve temizlik ürünlerine kadar birçok ürünü de buradan karşılayan Bulgar turistler, artık evlerindeki mobilyayı da Edirne’den alıyor.



Okulların açılmasına kısa bir süre kala çocuklarının ihtiyaçlarını karşılamak için gelen Bulgar vatandaşlar, mobilya ihtiyaçlarını karşılayıp ülkelerine dönüyor.

Bulgarlar, mobilya ihtiyacını da Edirne'den karşılıyor VİDEO







Esnafın yüzü gülüyor



Her türlü ihtiyacını Edirne'den karşılayan Bulgar turistlerin sadece kimliklerini gösterip gümrüklerden geçişinin başlamasının ardından kentte hareketlilik artarken bu durum, mobilya satıcılarının da yüzünü güldürdü.





"Türkiye'mize şeref vermeye geldik, burası bize çok uygun geliyor"



Türkiye'ye pasaportsuz girişin başlamasından çok memnun kaldıklarını söyleyen Bulgaristan'dan gelen Mustafa Mümin, "Türkiye'mize şeref vermeye geldik. Burası bize çok uygun geliyor. Gezmeye ve alışverişe geldik. Mobilya almaya geldik. Yatak odası ve çocuk odası alacağız. Çocuklara kıyafet aldık. Okulların açılmasına az kaldı. Çocuklarımızın ihtiyaçlarını almaya geldik." şeklinde konuştu.

Bulgaristan'da fiyatların daha yüksek olduğunu söyleyen Hanife Erol, Edirne'de fiyatların daha uygun olmasından dolayı alışverişlerini buradan yaptıklarını aktardı.





Kimlikle giriş uygulaması sonrası girişler arttı

Daha önce de Bulgaristan'dan gelen belli bir müşteri kitlesinin olduğunu belirten Saraçlar Caddesi mobilyacı esnafı Sami Karaca, Türkiye'ye pasaportsuz girişin başlamasının ardından daha yoğun şekilde gelmeye başladıklarını söyledi.

Bulgaristan'dan gelen vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için her zaman Edirne'yi ziyaret ettiğini dile getiren Karaca, "Giyimden gıdaya kadar mobilya da bu alanların içinde her şeyi almak için Edirne'ye geliyorlardı. Ama bu kararla birlikte daha bir yoğun şekilde gelmeye başladılar." dedi.

"Şu an gelen ziyaretçilerden memnunuz"



İHA'nın haberine göre; gümrükte işlemlerin hızlı şekilde yürütülmesinin geçişlerde çok büyük faydası olduğunu belirten Karaca, "Gümrükte Almanya'dan gelen yurttaşlarımızın geçişleri hızlı şekilde ilerliyor. Eskiden bu sezonda çok uzun kuyruklar oluyordu. Bulgaristan'dan gelen vatandaşlarımızı da engelliyordu ama şu an gümrükte yapılan çalışmanın da etkisi var. Şu an gelen ziyaretçilerden memnunuz.

İnsanlar sadece kimlikleriyle gelip burada gezip alışveriş yapabilecekler. Bunun da ziyaretçi sayısını artıracağını düşünüyorum. Ayrıca bunun esnafa da katkısı olacaktır. Bir aile Bulgaristan'daki evi için alışveriş yapmaya geldi. Çocuklarına baza aldı, kendisine de yatak odası takımı aldı. Böyle bir ihtiyacı varmış, gelip bunu Türkiye'de karşıladı. Bu da bizi memnun ediyor." şeklinde açıklamada bulundu.



