Burdur'da 15 yaşındaki arkadaşının katili oldu: 10 yıl 10 ay ceza verildi

15 yaşındaki arkadaşını tüfekle oynarken vurdu...

Burdur’un Karasenir Mahallesi, Vişne Sokak'ta 16 Aralık 2024 tarihinde bir evden, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne silahla yaralama ihbarı düşmesinin ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, 15 yaşındaki Halil Can Çavaş'ı, evde karın bölgesinden vurulmuş halde buldu.

15 YAŞINDAKİ ÇOCUK VURULMUŞ HALDE BULUNDU

Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralı çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kanlı olay yaşanırken evde bulunan diğer 3 çocuk ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay yeri inceleme ekipleri evde çalışma yaparken ağır yaralı halde olan Halil Can Çavaş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

16 YAŞINDAKİ KATİL TUTUKLANDI

Ekiplerin inceleme yapmasının ardından, evde bulunan A.A. (16) tarafından tüfeğin ateşlendiği tespit edildi.

Halil Can Çavaş'ı vuran A.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak İzmir Çocuk ve Gençlik Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Halil Can Çavaş'ın Burdur 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına; annesi Sultan Çavaş, babası Ali Çavaş, ve taraf avukatı katıldı.

''KARDEŞ GİBİYDİK''

A.A. duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanıp savunma yaparak, "Kardeş gibiydik, öldürme kastım yoktu. Tüfek bir anda ateş aldı." dedi.

Mahkeme heyeti, A.A.'yı ilk olarak 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırdı, ardından uygulanan indirimlerle cezası 10 yıl 10 aya düşürüldü.