Burdur'da haber alınamayan kadının cansız bedeni bulundu

- Burdur'da 30 gündür kayıp olan Nurşen Çelik'in cansız bedeni evinde bulundu.
- Yetkililer, ihbar üzerine olay yerine giderek Çelik'in öldüğünü tespit etti.
- Cenaze otopsi için Antalya'ya gönderildi ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Burdur'un Gölhisar ilçesi Çeşme Mahallesi'nde yaşayan Nurşen Çelik'ten 30 gündür haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine eve sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Eve giren ekipler, 45 yaşındaki Çelik'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yerindeki incelemelerin ardından Çelik'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.