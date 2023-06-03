Burdur'da alkollü sürücü kazaya neden oldu: 1 yaralı Burdur'da ters istikamette giden alkollü sürücünün neden olduğu kazada 1 kişi yaralandı.

İHA Burdur merkez Cumhuriyet Caddesi'nde seyir halinde olan E.A. (23) idaresindeki otomobilin aynı cadde üzerinde ters istikametten gelerek sokağa dönmek isteyen S.K. (29) idaresindeki otomobil ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada S.K.'nin aracında yolcu olarak bulunan M.K. yaralandı. Kazayı görenlerin yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası M.K. ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken iki otomobilin sürücüsü ise polis eşliğinde kontrol amaçlı hastaneye götürüldü. Alkollü olduğu belirlendi Sürücülerden S.K.'nın 84 promil alkollü olduğu öğrenilirken araçlar çekici vasıtası ile olay yerinden kaldırıldı.