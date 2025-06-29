Burdur'da anne ve kızı ahşap balkonun çökmesiyle yaralandı

Burdur'un Bucak ilçesi Yörükler Mahallesi'nde iki katlı evin ahşap balkonuna çıkan S.Ü. (46) ve kızı S.Ü. (19), balkonun çökmesi sonucu 2 metre yükseklikten yere düşerek yaralandı.

İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yardımıyla sedyeye alınan yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

DURUMLARI İYİ

Sağlık durumları iyi olan yaralıların tatil için Bucak'a gelen bir adli yargı mensubunun ailesi olduğu öğrenildi.