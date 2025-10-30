Abone ol: Google News

Burdur'da anten tamir ederken çatıdan düştü, hayatını kaybetti

Burdur'da anten tamir ederken çatıdan düşen televizyon tamircisi hayatını kaybetti.

Yayınlama Tarihi: 30.10.2025 22:29
Burdur'da anten tamir ederken çatıdan düştü, hayatını kaybetti
  • Burdur'da Ramazan Evcil, anten tamir ederken çatıdan düşerek hayatını kaybetti.
  • Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi ve Evcil'in cansız bedeni bulundu.
  • Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Burdur'da saat 19.30 sıralarında Özgür Mahallesi Tabak Sokak üzerinde, televizyon ve radyo tamircisi Ramazan Evcil (61), dükkanın bulunduğu 5 katlı apartmanın çatısında anten tamir ettiği sırada dengesini kaybetti.

CANSIZ BEDENİNİ EKİPLER BULDU

Evcil, apartmanın bahçesinde bulunan tek katlı deponun çatısından içeriye düştü.

Gürültüyü duyan vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından deponun kapısı açılırken içeriye giren ekipler Evcil'in cansız bedeni ile karşılaştı.

Yapılan incelemenin ardından Evcil'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

