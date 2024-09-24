Burdur'da aracının önünü kesip kuzenini öldüren genç ve eşi tutuklandı Bucak ilçesinde halasının oğlunu, kullandığı aracın önünü kesip tüfekle öldüren şahıs ile eşi tutuklanarak cezaevine gönderildi..

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İHA

Burdur'da kuzen cinayeti..

22 Eylül Pazar günü saat 20.00 sıralarında Burdur'un Bucak ilçesi Yunus Emre Mahallesinde meydana gelen olayda, Yıldırım Caddesi 811 Sokak kavşağında aralarında husumet bulunan halasının oğlu Beytullah Soylu'nun (24), geçeceğini bildiği kavşakta bekleyen Onur A. (23) otomobiliyle geçen kuzeninin önünü keserek av tüfeğiyle araca ateş açtı.

GÖĞSÜNDEN VURULAN GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Seyir halindeki otomobilin direksiyonunda göğsünden vurulan ve bilincini kaybederken yokuş aşağı giden otomobil, park halindeki başka bir otomobile çarparak durabildi.

Saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Beytullah Soylu, kaldırıldığı Bucak Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SUÇ ALETİYLE BİRLİKTE YAKALANDI

Cinayetin ardından kaçan Onur A. polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla suç aleti tüfek ile birlikte harabe bir evde saklanırken yakalandı.

Olayla ilgili olarak yapılan soruşturmada suç delillerinin gizlenmesi ve Onur A.'nın saklanmasına yardım ettiği belirlenen babası Y. A. (47), eşi Şerife A.(20), arkadaşları B.T. ve E.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edilen şahıslardan Onur A. ve eşi Şerife A. Sulh Ceza hakimliğince tutuklanırken babası Y.A., arkadaşları B.T. ve E.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ARALARINDA HUSUMET OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Onur A. emniyetteki ifadesinde halasının oğlu Beytullah Soylu ile aralarında ailecek husumet bulunduğunu, bir kaç kez kavga ettiklerini, birbirlerini sürekli tehdit ettiklerini, bu yüzden öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Tutuklanan Onur A. ve eşi Şerife A., Burdur E. Tipi kapalı cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)