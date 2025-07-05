Burdur'da cadde ortasında drift atan sürücüye 46 bin TL ceza

Burdur merkez Armağan İlci Mahallesi Cıvlaz Sokak'ta, yürekleri ağza getiren bir olay meydana geldi.
Düğün konvoyunda BMW marka otomobille drift atan bir sürücünün görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Amirliği ekipleri harekete geçti.
SÜRÜCÜ TESPİT EDİLDİ
Yapılan incelemelerde drift atan sürücünün H.Ç. olduğu tespit edildi.
CEZA UYGULANDI
H.Ç.'ye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 46 bin 392 TL idari para cezası uygulandı.
TRAFİKTEN MENEDİLDİ
Ayrıca sürücünün ehliyeti daimi olarak iptal edilirken, BMW marka otomobil de 60 gün süreyle trafikten menedildi.
ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI
Öte yandan H.Ç. hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.