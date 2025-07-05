Burdur'da cadde ortasında drift atan sürücüye 46 bin TL ceza Burdur'da lüks otomobiliyle cadde ortasında drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücüye 46 bin 392 TL para cezası uygulanırken sürücünün ehliyeti iptal edildi, aracı ise 60 gün süreyle trafikten menedildi.