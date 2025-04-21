Burdur'da çarpışan iki otomobil yandı: 1 ölü 4 yaralı

İHA

Burdur’un merkeze bağlı Yazıköy köyü yakınlarında akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazası, can kaybı ve yaralanmalarla sonuçlandı. Burdur-Çardak Lavanta Yolu'nun 5’inci kilometresinde saat 19.10 sıralarında meydana gelen kazada iki otomobil kafa kafaya çarpıştı, ardından araçlar alev topuna döndü.

İddiaya göre, Ramazan C. (48) idaresindeki 15 HC 393 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Ünal Demir’in (68) kullandığı 15 DN 688 plakalı araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç savrulurken, sürücüler ile birlikte Ramazan C.’nin aracında bulunan Makbule C., Hakkı C. ve Defne C. yaralandı.

KÖYLÜLER İLK MÜDAHALEYİ YAPTI

Kaza sonrası çevredeki vatandaşlar hızla yardıma koştu. Araçlarda sıkışan yaralılar, çevredekilerin çabasıyla çıkarıldıktan kısa süre sonra iki otomobil birden alev aldı. Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, sağlık ekipleri ise yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi.

AĞIR YARALI SÜRÜCÜ KURTARILAMADI

Yaralılar ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak durumu ağır olan 68 yaşındaki Ünal Demir, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

YANAN İKİ ARAÇ KÜL OLDU

Yangın nedeniyle her iki otomobil tamamen yanarak hurdaya döndü. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, kazanın 15 DN 688 plakalı aracın şerit ihlali yapması sonucu meydana geldiği öne sürüldü. Olayla ilgili jandarma ekipleri kapsamlı bir inceleme başlattı.