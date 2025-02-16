Burdur'da dağda mahsur kalan keçileri AFAD kurtardı
AA

Dağlık alanda iki keçi mahsur kaldı.

Burdur'un Bucak ilçesinde dağlık alanda mahsur kalan keçiler, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.

Atilla Mahallesi’nde keçilerini kaybeden hayvan sahibi, hayvanlarının dağlık alanda mahsur kaldığını fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.

İKİ KEÇİ HALATLARLA AŞAĞIYA İNDİRİLDİ

Ekipler, sarp arazide mahsur kalan keçileri, halatlar yardımıyla aşağı indirdi.

Keçiler, daha sonra sahiplerine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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Aslı Didari
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