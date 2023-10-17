Burdur'da dana boynuz darbesiyle üreticiyi 2 metre havaya fırlattı Bir çiftlikte, dananın bakım yapmak için yanına gelen üreticiyi boynuz darbesiyle 2 metre havaya fırlattığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin DHA Burdur'un Bağlar Mahallesi'ndeki bir çiftlikte meydana gelen olay görenleri şaşırttı. Hayvanların bulunduğu bölüme bakım için giren üretici, sırtı dönük haldeyken bir dananın saldırısına uğradı. 2 metre havaya fırlattı Dana, arkasından yaklaştığı üreticiyi boynuz darbesiyle yaklaşık 2 metre havaya fırlattı. Olay kameraya da yansıdı Yere düşen üreticiyi, çiftlik çalışanları kurtardı. Yaşanan olay güvenlik kamerasına da anbean yansıdı. Çalışanlar kurtardı Görüntüde, üreticinin hayvanların yanına gelmesi, dananın saldırısı sonucu havaya fırlayıp yere düşmesi ve çalışanların üreticiyi kurtarması yer aldı. Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA) Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)