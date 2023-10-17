DHA
Burdur'un Bağlar Mahallesi'ndeki bir çiftlikte meydana gelen olay görenleri şaşırttı.
Hayvanların bulunduğu bölüme bakım için giren üretici, sırtı dönük haldeyken bir dananın saldırısına uğradı.
2 metre havaya fırlattı
Dana, arkasından yaklaştığı üreticiyi boynuz darbesiyle yaklaşık 2 metre havaya fırlattı.
Olay kameraya da yansıdı
Yere düşen üreticiyi, çiftlik çalışanları kurtardı. Yaşanan olay güvenlik kamerasına da anbean yansıdı.
Çalışanlar kurtardı
Görüntüde, üreticinin hayvanların yanına gelmesi, dananın saldırısı sonucu havaya fırlayıp yere düşmesi ve çalışanların üreticiyi kurtarması yer aldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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