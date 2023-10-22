Burdur'da denetimden kaçarken 2'si polis 4 kişiyi yaraladı! Kıskıvrak yakalandı... Burdur'un Bucak ilçesinde dur ihtarına uymayarak, 2'si polis 4 kişinin yaralanmasına neden olan şahıs gözaltına alındı.

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ensonhaber.com

Güvenlik güçleri yurt genelinde operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor...

Bu kapsamda yapılan çalışmalara her geçen gün bir yenisi ekleniyor.

Ekipleri titiz çalışması sonrasında onlarca şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Bu kez olayın adresi Burdur oldu.

Burdur'un Bucak ilçesinde 21 Ekim Cumartesi günü saat 22.00 sıralarında bekçiler şüpheli araca dur ihtarında bulundu.

4 kişiyi yaraladı

İhtara uymayan 34 EZT 656 plakalı araç sürücüsü Yurus Emre Karakaya, olay yerinden kaçmaya çalıştı.

Bu sırada Hüseyin Türker Caddesinde uygulama yapan polislerin de dur ihtarına uymayarak, 1'i ağır olmak üzere 2'si polis 4 kişiye çarparak yaralanmasına sebep oldu.

Şüpheli yakalandı

Ekiplerin şüphelinin ardından titiz çalışma yürüttü.

Bucak İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı timler tarafından, Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Karaseki mevkiinde yakalandı.

Jandarma ekipleri tarafından yakalanan şahıs, sağlık kontrolleri için Bucak Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Buradaki kontrolleri yapılan şahıs, gözaltına alındı.