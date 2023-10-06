Burdur'da domuz avında yanlışlıkla arkadaşını vurdu Domuz avı sırasında gelen seste arkadaşını domuz sanarak vurup öldüren şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

İHA

Domuz avında yine kan aktı...

Arkadaşıyla ava giden bir genç dehşet saçtı.

Burdur'un Çeltikçi ilçesi Cebiş köyünde 30 yaşındaki İbrahim Coşar ve arkadaşı B.K. (25) domuz avına gitti.

Av sırasında birbirinden ayrılan iki arkadaş domuz sürüsünü beklediği sırada B.K., arazide ses duyarak sesin geldiği tarafa av tüfeği ile ateş ederek yanlışlıkla arkadaşı İbrahim Coşar’ı vurdu.

Yaralı hayatını kaybetti

Ateş ettiği yeri kontrol etmek için gittiğinde ise arkadaşı İbrahim Coşar’ı kanlar içinde gören B.K., 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde İbrahim Coşar’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Şüpheli tutuklandı

Öte yandan jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan B.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)