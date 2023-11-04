Burdur'da drift yapıp kaçarken polis aracına çarptı

DHA
Burdur'da İstasyon Caddesi'nde dün saat 23.00 sıralarında otomobiliyle drift atan 16 yaşındaki A.A.Y., Cumhuriyet Meydanı'nda polisin 'Dur' ihtarına uymadı.
Bir süre kaçan sürücü Eski Sanayi Sitesi'nde otomobilini park etti.
Otomobilin yerini belirleyen polisleri fark eden A.A.Y., kaçmaya çalıştı.
Polis aracına çarptı
Polis aracına çarpan sürücünün takip sırasında Bağlar Mahallesi Dorumdede Caddesi'nde kontrolünü yitirdiği otomobili, yol kenarındaki tarlaya girdi.
30 bin 870 lira ceza
Gözaltına alınan sürücü polis merkezine götürüldü. A.A.Y.'ye, ‘Drift atmak’, ‘Dur ihtarına uymamak’, ‘Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek’, ‘Sürücü belgesiz araç kullanmak’tan 30 bin 870 lira ceza kesildi. Otomobil de otoparka çekildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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