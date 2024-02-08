Burdur'da eski eşini öldürdü... Denizli'de yakalandı Boşandığı eski eşini kaldığı otele gelerek tüfekle vuran daha sonra bıçaklayarak öldürüp kayıplara karışan şahıs, enselendi.

İHA

Burdur’un Çavdır ilçesinde sabah saatlerinde korkunç bir olay yaşandı.

Boşandığı eski eşi Özlem Şımarık’ınkaldığı otele gelen T.Y. isimli şahıs, Şımarık’ın gece kulübünde çalışmasına karşı olduğunu söyledi.

İkili arasında çıkan tartışma kısa süre içerisinde kavgaya döndü.

Tartışma sonrası T.Y., Özlem Şımarık’ı önce yanında getirdiği av tüfeği ile vurdu daha sonra birçok yerinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

Kurtarılamadı

Ağır yaralanan genç kadın, çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Çavdır Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Özlem Şımarık, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay yerinde incelemelerde bulunan polis, kayıplara karışan eski koca T.Y.’yi bulmak için çalışma başlatmıştı.

Polis ekipleri Denizli'de yakaladı

Yapılan çalışmalar sonrasında Denizli İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler kayıp koca T.Y.’yi Denizli’nin Çameli ilçesinde kaçtığı otomobil ile kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan T.Y. işlemler için Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilerek Çavdır İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Kasten yaralama suçundan cezaevinde olan T.Y.'nin bir hafta önce cezaevinden izinli olarak çıktığı öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)