Burdur'da hastane tuvaletinde kız çocuğunun görüntüsünü çeken çalışan tutuklandı Burdur Devlet Hastanesi'nde idrar tahlili için tuvalete giren 15 yaşındaki kız çocuğunun kapı altından fotoğrafını çeken hastane su tesisatı personeli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA

Burdur'da mide bulandıran taciz yaşandı...

Burdur Devlet Hastanesi'nde rahatsızlandığı için acil servise başvuran B.Ş., kendisinden istenen idrar tahlilini vermek için tuvalete girdi.

Telefonu fark etti

B.Ş., bu sırada bir kişinin kapının altından cep telefonuyla kendisini görüntülediğini fark etti.

Telefonu tekmeleyen B.Ş. dışarı çıktığında şüpheliyi bulamadı.

Şikayetçi oldu

Polise haber veren B.Ş., şikayetçi oldu.

Hastane çalışanı olduğu tespit edildi

Yapılan kamera incelemesinde şüphelinin, hastanede işçi olarak çalışan H.Y. olduğu tespit edildi.

Polisin çalışmasının ardından H.Y. yakalanarak gözaltına alındı.

Tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.Y. tutuklandı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)