Burdur'da ‘hesap yüksek geldi’ cinayeti

Restoran sahibi, hesabın yüksek geldiği gerekçesiyle kendisiyle tartışan müşteriyi av tüfeğiyle öldürdü, 2 arkadaşını da yaraladı.

Antalya'dan arkadaşları B.A.K. ve A.Ç. ile Burdur’un Bucak ilçesi Kestel köyündeki restorana gelen Esat Kani (30), hesabın yüksek gelmesi nedeniyle işletme sahibi Ş.Y. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesiyle Ş.Y., av tüfeği ile Kani ve arkadaşlarına ateş açtı.

Hayatını kaybetti

Esat Kani, olay yerinde yaşamını yitirdi, 2 arkadaşı da yaralandı.

İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahale sonrası yaralılar, Bucak Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Restoran sahibi gözaltında

Esat Kani'nin cansız bedeni de otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

DHA’nın haberine göre restoran sahibi Ş.Y. gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.