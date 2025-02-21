Burdur’da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

İHA
Burdur’un Yeşilova ilçesinde sabah saatlerinde yaşanan kazada Veli A. idaresindeki otomobil, Furkan K.'nin sürücülüğünü yaptığı otomobil ile çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçtaki sürücüler yaralandı.
ARACINDA SIKIŞTI
Veli A., kaza sonrası aracıyla tarım makinelerinin bulunduğu bir arsaya düşerek aracında sıkıştı.
Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
SÜRÜCÜLER HASTANEYE KALDIRILDI
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Veli A.’yı sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı.
Diğer yaralı sürücü Furkan K. ise ambulansla hastaneye sevk edildi.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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