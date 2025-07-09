Burdur'da iki otomobil çarpıştı: 2'si çocuk 5 yaralı

Burdur-Antalya Karayolu üzerindeki Dağarcık köyü yol ayrımında, saat 12.10 sıralarında bir kaza meydana geldi.

Rıza K. (55) idaresindeki 07 BIJ 805 plakalı otomobil ile Burak K. (28) yönetimindeki 34 CMT 606 plakalı Mitsubishi marka otomobil çarpıştı.

5 KİŞİ YARALANDI

Kazada, 07 BIJ 805 plakalı otomobilin sürücüsü Rıza K. ile diğer araçtaki sürücü Burak K. ve yolcular Yağmur Zeyno K. (23), Rüya K. (3) ve Altuğ K. (1) yaralandı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldıktan sonra sağlık ekiplerine teslim edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.