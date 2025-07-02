Burdur'da iki pazarcının kavgasına polis biber gazı ile müdahale etti

Burdur'da ilginç kavga...
Halk Pazarı'nda dün akşam saatlerinde, daha önceden aralarında alacak verecek meselesinden husumet bulunan pazar esnafı arasında tartışma yaşandı.
YUMRUK VE TEKMELER İLE BİRBİRLERİNE GİRDİLER
İki akraba arasındaki kavgaya diğer aile fertleri de katıldı.
Aile fertlerinin birbirini tekme ve yumrukla darbettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
BİBER GAZI İLE AYRILDILAR
İhbar üzerine olay yerine gelen polis, kavgaya karışanları biber gazı sıkarak ayırdı.
Olayla ilgili olarak 7 kişi, polis ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.