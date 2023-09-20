İHA
Burdur'un Gölhisar ilçesi Cumhuriyet Meydanı kavşağında E.K. (19) idaresindeki motosiklet aşırı hıza bağlı olarak sürücüsünün kontrolünden çıkması sonucunda kaldırıma çarparak yaklaşık 100 metre sürüklendi.
Kazada motosiklet sürücüsü E.K. ve arkasındaki M.S. (20) yola savrularak yaralandı.
Yaralılar tedavi altında
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında yaralılar ambulansla Gölhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza anı güvenlik kameralarına anbean yansıdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)