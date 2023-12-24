Burdur'da kaldırımdan inemedi! Fizik kurallarını unuttu, tepetaklak oldu 3 tekerlekli elektrikli motosikletiyle kaldırımdan inmeye çalışan adam fizik kurallarını hiçe sayarken, tepetaklak olduğu anlar ise anbean kaydedildi.

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İHA

Burdur'un Çeşmedamı Mahallesi Hükumet Caddesi üzerinde ilginç bir kaza meydana geldi.

kaldırımda park halinde olan üzeri kapalı 3 tekerlekli elektrikli motosikletine binip kaldırımdan inmek isteyen bir vatandaş, karşı kaldırımda bulunan otomobil nedeniyle dönemedi.

Motosiklet ile tepetaklak oldu

Önce geri manevra yapan şahıs daha sonra kaldırımdan inmek isterken dengesiz bir şekilde inmeye çalışınca motosiklet ile birlikte devrildi.

Ootmobiline binip uzaklaştı

O sırada motosikletin yanında bulunan başka bir vatandaş sürücünün devrilen motosikletten çıkmasına yardım ederken, motosikletin dönememesine sebep olan otomobilin sürücüsü kadın ise olan biteni seyredip, aracına binerek bölgeden uzaklaştı. Yaşanan bu garip kaza güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)