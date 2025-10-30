Burdur'da kaza yapıp yanan motosikletin sürücüsünü alevlerden çekip aldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Burdur'un Bucak ilçesinde, Burak Pekşen idaresindeki otomobille aynı yönde ilerleyen ve M.A.T. idaresindeki motosiklet çarpıştı.

Kazada savrulan motosiklet, park halindeki araçlara çarparak alev aldı.

YANMAKTAN SON ANDA KURTARILDI

Motosikletin yanında bulunan sürücü ise yanmaktan son anda otomobil sürücüsü Pekşen sayesinde kurtarıldı.

İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YARALI SÜRÜCÜ TEDAVİ ALTINA ALINDI

Adrese gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürülürken motosiklet sürücüsü, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ALEVLERİN İÇİNDEN ÇEKİP ALDI

Olay anı ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına ve bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, motosikletin otomobile çarptıktan sonra yol kenarına savrulması, bir anda alev alması.

Ardından da çarptığı otomobilin sürücüsünün koşarak motosiklet sürücüsünü alevlerin olduğu bölgeden uzaklaştırması yer aldı.

"MOTOSİKLET BİR ANDA ALEV ALDI"

Bucakta kafe işleten ve olayın yaşandığı günde kafesinden çıkarak evine gittiğini ifade eden Burak Pekşen, şöyle konuştu:

Evime döneceğim kavşakta yavaşladım ve sağ sinyalimi vermiştim. Ben daha dönemeden sağdan motosikletli bir kardeşimiz geldi. Sonrasında da bana çarptı zaten. O sırada da zaten şoke oldum.



Motosikletin de uçtuğunu görünce de hemen 112'yi aramaya çalışırken motosiklete doğru gidiyordum. Bu sırada da motosiklet bir anda alev aldı. Motosiklet sürücüsünün alevlerin içinde kaldığını görünce hemen onu alevlerin içinden çektim.

"BU KAHRAMANLIK DEĞİL, İNSANLIK GÖREVİDİR"