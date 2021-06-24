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    Burdur'da kiraz toplamak isterken öldü

    Ağaçlardan kiraz toplamak için evinin çatısına çıkan Pakize Demir (64), geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi.
    • DHA
    • 24.06.2021 - 10:45
    • Güncelleme : 24.06.2021 - 10:53
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    Burdur'da kiraz toplamak isterken öldü

    Burdur'un Merkez Menderes Mahallesi'nde yalnız yaşayan Pakize Demir, dün akşam, kiraz toplamak için evinin çatısına çıktı.

    Bir süre sonra Antalya'daki oğlu telefonla arayıp, ulaşamayınca Burdur'daki kardeşine durumu haber verip, annesini kontrol ettirmesini istedi.

    Bunun üzerine eve gelen Pakize Demir'in torunu Veli Demir, bahçedeki merdiveni fark etti.

    CANSIZ BEDENİ BULUNDU

    Çatıya çıkan Veli Demir, babaannesini hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde, Demir'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

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    KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİ ÖĞRENİLDİ

    Savcının incelemesinin ardından itfaiye ekiplerince çatından indirilen Demir'in cansız bedeni, Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

    Yapılan ilk incelemede, Pakize Demir'in kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi.


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