Burdur'da komşular arasında bıçaklı kavga: 4 kişi yaralandı Burdur'da apartmanda bulunan ortak alanın kullanımı nedeniyle komşular arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

İHA

Burdur'un Bucak ilçesi Yeni Mahalle'de bulunan bir apartmanda ikamet eden yabancı uyruklu kişiler arasında tartışma çıktı.

Muhammed B. (21), Abdülmuhsin B. (24), Abdullah B. (52), Ahmed O. (23), Fatıma A. (44) ve Muhammed O. (25) arasında başlayan sözlü tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

4 yaralı

Kavgada Ahmed O. bıçakla yaralanırken 4 kişi de darp sonucunda yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekiplerinin ayırdığı kavga sonrasında yaralılar sağlık ekiplerince Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlatırken kavganın apartmanda bulunan ortak alanın kullanımı ile ilgili anlaşmazlık sonucu çıktığı öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)