Burdur'da kötü kokunun kaynağı çöp çıktı

Burdur’un Bucak ilçesi Çukur Mahallesi’nde yaşlı bir çifte ait bir ev, çevreye yayılan kötü kokular nedeniyle mahalle sakinlerinin şikayeti üzerine belediye ekiplerince kontrol edildi.

Yapılan incelemede evin çöplük haline geldiği tespit edildi.

Olay yerine gelen temizlik işleri, fen işleri ve zabıta ekipleri, evde biriken saman balyası, sanayi ve mobilya atıkları ile çeşitli metal parçalarından oluşan çöpleri tahliye ederek toplam 20 kamyon çöp çıkardı.

EV İKİNCİ KEZ ÇÖP YIĞININA DÖNDÜ

Belediye ekiplerinin gerçekleştirdiği temizlik ve ilaçlama çalışmalarıyla ev ve çevresi temizlendi.

Belediye ekipleri, aynı adreste 2019 yılında da temizlik operasyonu yapıldığını belirterek, evin ikinci kez temizlendiğini ve durumun takip altında olduğunu bildirdi.