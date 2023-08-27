DHA
Burdur merkez Aydınlıkevler Mahallesi'nde taciz şüphesi ekipleri harekete geçirdi.
46 yaşındaki Y.M.A., Osmaniye'den Burdur'a iş bulmak amacıyla geldiğini ifade etti.
Burdur merkez Aydınlıkevler Mahallesi'nde adres sorma bahanesi ile genç kıza yaklaştı.
Cinsel içerikli sözle taciz
Bunun ardından yaklaştığı lise öğrencisi 17 yaşındaki kız çocuğuna cinsel içerikli sözlerle tacizde bulundu.
Kız öğrenci tepki gösterip konuşmalarını telefonuna kaydetti ve polisi arayarak durumu anlattı.
Şüpheli serbest bırakıldı
Burdur Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheliyi Armağan İlci Bulvarı üzerinde yakalayarak gözaltına aldı.
Şüpheli Y.M.A. Emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.