Burdur'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

İHA
Burdur'un Gölhisar ilçesi Konak Mahallesi'nde kontrolsüzce caddeye çıkan Vedat A. idaresindeki motosiklet, Çağlayan Ö.yönetimindeki otomobile çarptı.
Kazayı görenlerin yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralıların durumu iyi
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası motosiklette bulunan yaralılar Vedat A. ve Hasan H., ambulans ile Gölhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)