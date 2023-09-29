Burdur'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı Burdur'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

İHA

Burdur'un Gölhisar ilçesi Konak Mahallesi'nde kontrolsüzce caddeye çıkan Vedat A. idaresindeki motosiklet, Çağlayan Ö.yönetimindeki otomobile çarptı.

Kazayı görenlerin yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralıların durumu iyi

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası motosiklette bulunan yaralılar Vedat A. ve Hasan H., ambulans ile Gölhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)