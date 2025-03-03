Burdur'da noodle yiyen 4 öğrenci zehirlendi

DHA
Burdur'da kent merkezinde bulunan Şehit Akif Altay Ortaokulu 6'ncı sınıfta eğitim gören 2'si kız, 4 öğrenci, öğle arasında okul dışındaki bir marketten 'noodle' diye bilinen hazır erişteden tüketti.
DERSTE KUSMAYA BAŞLADILAR
Ardından derse giren öğrenciler, rahatsızlanmaya başladı.
Ders sırasında öğrenciler aniden kusmaya başlayınca öğretmen tarafından okula ambulans çağrıldı.
TEDAVİ ALTINA ALINDILAR
Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen 4 öğrenci, tedaviye alındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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