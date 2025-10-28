Burdur'da onlarca üniversiteli hastanelik oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Burdur'da bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu yurdunda kalan yaklaşık 50 üniversite öğrencisi rahatsızlandı.

İshal, karın ağrısı ve ateş gibi rahatsızlıkları olan bazı öğrenciler ambulans ile bazıları ise kendi imkanlarıyla Burdur Devlet Hastanesi'ne gelerek tedavi altına alındı.

Zehirlenme şüphesiyle rahatsızlanan öğrenciler hastanedeki tedavilerinin tamamlanmasının ardından ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

YEMEK VE SUDAN NUMUNE ALINDI

Yurtta çıkan yemekten ve sudan numune alan ekipler tarafından öğrencilerin neden rahatsızlandığı araştırılıyor.

Konuyla alakalı Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.