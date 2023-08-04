Burdur'da otobüs muavini tartıştığı yolculara plastik çekiçle saldırdı Burdur’dan İstanbul’a giden yolcu otobüsü otobüsünün şoförü ve muavininin otogarda yolcularla kavga ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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İHA

Burdur Otogarı'nda otobüs şoförü ile yolcular birbirine girdi.

Gece saat 00.30'da meydana gelen olayda, İstanbul'a gidecek olan otobüste yolcu olarak bulunan üç kişi ile otobüs şoförü ve muavin arasında henüz öğrenilemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı.

Plastik çekiçle yolculara saldırdı

Tartışmanın büyümesiyle otobüsün içinde bulunan muavin hızlıca arka kapıya koşarak eline aldığı plastik çekiç ile otobüsten inip yolcuların saldırdı.

Kavgayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Otobüse binerek uzaklaştılar

Diğer yolcuların araya girmesiyle ayrılan taraflardan muavin ve otobüs şoförü otobüse binerek olay yerinden uzaklaşmak isteyince güvenlik görevlileri otobüsü durdurmaya çalıştı. Güvenlik görevlilerini dinlemeyen otobüs şoförü otogardan ayrıldı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Otobüs şoförü, kendisini durdurmak isteyen özel güvenlik görevlisinin üzerine otobüsü sürerek otogardan ayrıldı.

Yolda durdurulan otobüsün şoförü ve muavini emniyete götürüldü

Olay yerine gelen polis ekipleri otobüsün olay yerinden ayrıldığını ihbar etmesinin üzerine Burdur-Isparta yolu üzerinde diğer ekipler tarafından otobüs durdurularak otobüs şoförü H.A.K ve muavin O.B. ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Yolcu otobüsü ise yedek şoförün idaresinde yoluna devam etti.

İfadeleri alınan taraflar emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Olay anı otogarın güvenlik kameralarına yansıdı.