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Burdur'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Bucak ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletli hayatını kaybetti, otomobil sürücüsü gözaltına alındı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA İHA
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Burdur'un Bucak ilçesi Sanayi Mahallesi Hökez Bulvarı ile 2745 Sokak kavşağında, dün saat 22.10 sıralarında korkunç bir kaza meydana geldi.

Ahmet Ünal (21) idaresindeki 15 ABC 444 plakalı motosiklet, kavşakta Kürşat S.Y. (19) idaresindeki 15 ES 771 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil ile çarpıştı.

AĞIR YARALANDI

Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken otomobil sürücüsü ise hafif şekilde yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

MOTOSİKLETLİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan motosiklet sürücüsü, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA 

Kazada hafif yaralanan otomobil sürücüsü Küşat S. Y. ise hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

O ANLAR KAMERALARA YANSIDI

Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntüde, kavşağa giren otomobilin dönüş yaparken karşıdan gelen motosikletle çarpışması yer aldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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