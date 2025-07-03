Burdur'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Burdur'un Bucak ilçesi Sanayi Mahallesi Hökez Bulvarı ile 2745 Sokak kavşağında, dün saat 22.10 sıralarında korkunç bir kaza meydana geldi.
Ahmet Ünal (21) idaresindeki 15 ABC 444 plakalı motosiklet, kavşakta Kürşat S.Y. (19) idaresindeki 15 ES 771 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil ile çarpıştı.
AĞIR YARALANDI
Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken otomobil sürücüsü ise hafif şekilde yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
MOTOSİKLETLİ HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan motosiklet sürücüsü, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
SÜRÜCÜ GÖZALTINDA
Kazada hafif yaralanan otomobil sürücüsü Küşat S. Y. ise hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.
O ANLAR KAMERALARA YANSIDI
Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntüde, kavşağa giren otomobilin dönüş yaparken karşıdan gelen motosikletle çarpışması yer aldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.