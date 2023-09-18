Burdur'da otomobile ok saplanan motosikletin sürücüsü öldü Burdur'da otomobilin arkadan çarptığı elektrikli motosikletin sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi. Motosikletin otomobile ok gibi saplandığı görüldü.

İHA

Burdur'un Çeltikçi ilçesi Ağlasun kavşağında Cengiz A. (59) idaresindeki otomobil, Bucak istikametine seyir halindeyken Mehmet Özkü (69) yönetimindeki elektrikli motosiklete arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Özkü, yola fırlarken elektrikli bisiklet arabaya ok gibi saplandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde can verdi

Sağlık ekipleri kazada yaralanan Cengiz A.'ya ilk müdahaleyi yaparken Mehmet Özkü'nün hayatını kaybettiğini belirledi.

Cengiz A., ilk müdahalenin ardından ambulans ile Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mehmet Özkü'nün cenazesi ise savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrasında Bucak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)