Burdur'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü ağır yaralandı Burdur'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı.

İHA

Burdur merkez Konak Mahallesi'nde Ali Erdem idaresindeki üç tekerlekli motosiklete dönmek istediği esnada karşı yönden gelen M.Z. (24) yönetimindeki otomobil çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Durumu ağır

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında ağır yaralı Ali Erdem, ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan Ali Erdem, acil serviste yapılan müdahalenin ardından ambulans ile Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis ekipleri tarafından karakola götürüldü.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)