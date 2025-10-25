Burdur'da para gönderme limiti dolandırılmasına engel oldu Kentte yaşayan İbrahim Aslan'ı telefonda kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar, 250 bin lira kredi çekip göndermesini istedi. Mobil bankacılık hizmetinde para gönderim limiti yetersiz olması nedeniyle şubeye giden Aslan, sıra beklerken oğlunun uyarısıyla dolandırılmaktan kurtuldu.

Göster Hızlı Özet Dolandırıcılar, Burdur'da İbrahim Aslan'ı polis olarak kandırarak 250 bin lira göndermesini istedi.

Mobil bankacılık limit yetersizliği nedeniyle şubeye giden Aslan, oğlunun uyarısıyla dolandırıldığını anladı.

Burdur'da yaşayan 60 yaşındaki İbrahim Aslan'a eşinin kullandığı telefondan ulaşan dolandırıcılar, kendilerini polis olarak tanıttı. Dolandırıcılar Aslan'a, "Kimlik bilgilerinle işlem yapılıyor. Savcılık talimatıyla takip ediyoruz. 250 bin lira kredi çekip bize gönder. Suçlamalardan seni kurtaralım" yalanını söyledi. 250 BİN TL İSTEDİLER Panikleyen Aslan, mobil bankacılık hizmeti kullanıp 250 bin lira kredi talebinde bulundu. Kredinin onaylanması sonrası para gönderim limitinin yetersizliğinden dolayı dolandırıcıların talep ettiği parayı havale yapamayan Aslan, banka şubesine geldi. Bu sırada oğluyla da görüşen Aslan, yaşadıklarını anlattı. DOLANDIRILMAKTAN KURTULDU Oğlunun uyarısıyla polise ihbarda bulunan Aslan, dolandırılmaktan son anda kurtarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yönlendirmesiyle banka personeli, Aslan'ın 250 bin liralık kredi işlemini iptal etti. "SON ANDA UYANDIM" Polis, dolandırıcıların yakalanması için çalışma başlattı. Yaşadıklarını anlatan İbrahim Aslan, "Bir saat beni oyalayınca oğlumu, tanıdığımı aradım. Son anda uyandım. Allah'tan 1 lira param kaybolmadı" dedi.

