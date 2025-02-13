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İHA

Burdur'da trafik polislerinin uygulaması sırasında heyecan dolu anlar yaşandı.

Kent merkezinde seyreden otomobil sürücüsü Ahmet Y., uygulama noktasındaki ekiplerin dur ihtarına uymadı.

Kaçmaya başlayan sürücü, polis ekiplerini de peşin taktı.

4 OTOMOBİLİ HURDAYA ÇEVİRDİ

Şüpheli, Burç Mahallesi Akkanat Sokak, Konak Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi ve Rıza Doğrul Caddesi’nde park halindeki 4 araca çarparak kaçmaya devam etti.

KAZA YAPTI

Yaklaşık 15 kilometre boyunca polis ekiplerinden kaçan şüpheli, Burdur-Isparta kara yolu üzerindeki Askeriye köyü yakınlarında refüj bordür taşlarına çarparak kaza yaptı.

POLİSTEN KAÇAMADI

Kazanın ardından araçtan inerek yaya olarak kaçmaya çalışan Ahmet Y., Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan incelemelerde şüphelinin çeşitli suçlardan arandığı tespit edildi.

Ahmet Y., gerekli işlemler için polis merkezine götürülürken, kullanılamaz hale gelen araç çekici yardımıyla otoparka çekildi.

5 YILLA ARANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Polis ekipleri peşine takan Ahmet Y.’nin 41 farklı suç dosyasının olduğu ve en son "kasten yaralama" suçundan kesinleşmiş 5 yıl 11 gün hapis cezasıyla arandığı, bu yüzden emniyet ve jandarma ekiplerinin 2 gün boyunca takip ettiği Ahmet Y.’nin takip edildiğini fark edince kaçmaya çalıştığı öğrenildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen Ahmet Y., çıkarıldığı mahkemece "kasten yaralama" suçundan cezaevine gönderildi.

Ayrıca Ahmet Y.’ ye trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, muayenesiz araç kullanmak, dur ihtarına uymamak ve trafik işaretlerine uymamak gibi suçlardan toplamda 65 Bin TL idari para cezası uygulandı.