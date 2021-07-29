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    Burdur’da sahte alkol operasyonu

    Sahte alkol üretiminin yapıldığı bilgisi üzerine B.K. isimli şahsa ait iş yerine operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 114 şişe etil alkol ile 230 aroma kiti ele geçirildi.
    • İHA
    • 29.07.2021 - 16:39
    • Güncelleme : 29.07.2021 - 16:43
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    Burdur’da sahte alkol operasyonu

    Burdur’da, sahte içki üretimi yaparak halk sağlığını tehdit eden şahıslara yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor.

    Yapılan çalışmalar kapsamında Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, B.K. isimli bir şahsa ait olduğu belirlenen iş yerine kaçak içki operasyonu düzenledi.

    ELE GEÇİRİLENLER

    Yapılan aramalarda, 1 litrelik 114 şişe etil alkol ve alkol yapımında kullanılan 230 adet aroma kiti ele geçirildi.

    SERBEST BIRAKILDI

    Gözaltına alınan B.K., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

    B.K. çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Burdur’da sahte alkol operasyonu #1

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