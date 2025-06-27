Burdur'da Salda Gölü'nde genç kız ölümle burun buruna geldi

Afyonkarahisar'dan Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'ne arkadaşlarıyla giden 17 yaşındaki Sultan K., göle girdi ve bir süre sonra gözden kayboldu.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
AFAD dalgıç ekipleri tarafından sudan çıkarılan Sultan K., ilk müdahalenin ardından ambulansla Yeşilova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
DURUMU AĞIR
Buradaki müdahalenin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne, ardından Antalya Şehir Hastanesine sevk edilen Sultan K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.