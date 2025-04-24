Burdur'da sokak ortasında havaya rastgele ateş açıp kaçtılar

İHA
Burdur'da gece saat 00.30 sıralarında merkez Konak Mahallesi Güzelleştirme Caddesi üzerinde plakası öğrenilemeyen bir araçla cadde üzerinde seyir halinde olan kimliği belirsiz şahıslar havaya rastgele ateş açarak bölgeden uzaklaştı.
7 ADET BOŞ KOVAN TESPİT EDİLDİ
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde cadde üzerinde 7 adet boş kovan tespit edildi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonrasında kovanlar incelenmek üzere toplanırken polis ekipleri bölgedeki güvenlik kameralarından şahısları tespit edip yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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