Burdur'da sokak ortasında havaya rastgele ateş açıp kaçtılar
İHA

Burdur'da gece saat 00.30 sıralarında merkez Konak Mahallesi Güzelleştirme Caddesi üzerinde plakası öğrenilemeyen bir araçla cadde üzerinde seyir halinde olan kimliği belirsiz şahıslar havaya rastgele ateş açarak bölgeden uzaklaştı.

7 ADET BOŞ KOVAN TESPİT EDİLDİ

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde cadde üzerinde 7 adet boş kovan tespit edildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonrasında kovanlar incelenmek üzere toplanırken polis ekipleri bölgedeki güvenlik kameralarından şahısları tespit edip yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Fatih Yıldırım
Yazar