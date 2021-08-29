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    Burdur'da tır üzerindeki saman balyalar yandı

    Hayvan pazarında bekleyen tırın üzerindeki balyalar bilinmeyen bir sebeple alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevreye sıçramadan söndürülen yangın hakkında soruşturma başlatıldı.
    • İHA
    • 29.08.2021 - 09:19
    • Güncelleme : 29.08.2021 - 09:22
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    Burdur'da tır üzerindeki saman balyalar yandı

    Burdur merkezde akşam saatlerinde, hayvan pazarının yanındaki saman ve küspe satılan alanda bekleyen tırın üzerindeki balyalar yanmaya başladı.

    Yangını gören vatandaşlar İtfaiye ekiplerine haber verdi.

    YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

    Yangın yerine gelen Burdur İtfaiye ekipleri, soğutma çalışmaları yaparak yangını tamamen kontrol altına aldı.

    Burdur'da tır üzerindeki saman balyalar yandı VİDEO

    Burdur da tır üzerindeki saman balyalar yandı #1

    5 BİN BALYA SAMAN YANDI

    Yangında yaklaşık 5 bin balya saman bir tır ve bekleme kulübesi yandı.

    Burdur da tır üzerindeki saman balyalar yandı #2

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Çevreye sıçramadan söndürülen yangında yaralanan kimse olmadı.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Burdur da tır üzerindeki saman balyalar yandı #3

    Burdur da tır üzerindeki saman balyalar yandı #4

    Burdur da tır üzerindeki saman balyalar yandı #5

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