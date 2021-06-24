Burdur'da tırın içinde sıkışan şoförün imdadına AFAD yetişti

İki tırın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada, şoför Halil Kırcaburun araçta sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, Kırcaburun'u kurtarmak için seferber oldu.

Burdur Sanayi kavşağında, Halil Kırcaburun yönetimindeki 07 FBH 92 plakalı tır, Mustafa Altaş yönetimindeki 15 AB 128 plakalı tırla çarpışarak şarampole yuvarlandı.

EKİPLER SIKIŞAN ŞOFÖRÜN İMDADINA YETİŞTİ

Diğer tır ise yan attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Tırın kabininde sıkışan Halil Kırcaburun, Burdur Belediyesi itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu çıkarılarak, ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Mustafa Altaş ise kazayı yara almadan atlattı.



