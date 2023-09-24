Burdur'da traktörün altında kalan kadın yaşamını yitirdi Tefenni ilçesinde çalışır vaziyetteki traktörün vitesine ayağı çarpınca bir anda hareket eden traktörden düşerek lastiğin altında sürüklenen kadın hayatını kaybetti.

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İHA

Burdur’un Tefenni ilçesi Ece köyü yolu Karabedel mevkiinde 65 yaşındaki Suna Demir ve kocası Türkay Demir, Karabedel mevkiinde bulunan bahçelerine çalışmaya gitti.

Bahçe de işleri bittikten sonra pikaplarına binen çift, pikabın aküsü bittiği için traktörleri ile akü takviyesi yapmak istedi.

Traktörü pikabın önüne çekerek takviye kablolarıyla akü takviyesi yapan Suna Demir daha sonra çalışır vaziyetteki traktörde yanlışlıkla ayağı vitese değince traktör bir anda harekete geçip pikabın tamponunun üzerine çıktı.

Pikap ile traktör arasına sıkıştı

Dengesini kaybeden Suna Demir traktörden düşerek pikap ile traktör arasına sıkıştı.

Traktörün pikabın üzerinden yere inmesiyle traktör tekerinin altında kalan Suna Demir sürüklenmeye başladı.

Kanlar içinde kaldı

Eşi Türkay Demir hemen traktörün peşinden koşup durdursa da talihsiz kadın kanlar içinde yerde kaldı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde can verdi

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Suna Demir’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Suna Demir’in cenazesi savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı inceleme sonrasında Tefenni Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Soruşturma sürüyor

Olayla ilgili polis tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)