Burdur'da yemek yapan genç yanlışlıkla kendini bıçakladı Burdur'da evde yemek yaptığı esnada karın bölgesine bıçak saplanması sonucu yaralanan 18 yaşındaki genç hastaneye kaldırıldı.

İHA

Burdur merkez Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bir eve bıçakla yaralama ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bıçak yanlışlıkla karnına saplandı

Hastanede karın bölgesinden bıçaklanan yaralı şahsın tedavisinin tamamlanmasının ardından polis tarafından alınan ilk ifadesinde evde yemek yaparken yanlışlıkla bıçağın karnına saplandığını beyan eden yabancı uyruklu Kamran A. (18) müşahede altına alınırken polis ekipleri tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)