Burdur'da yüksek hesap cinayeti! Sanığın cezası belli oldu Bucak ilçesinde yüksek hesap nedeniyle tartıştığı müşterilerinden 1’ini öldürüp, 2’sini yaralayan 21 yaşındaki tutuklu sanık Aliihsan Tolunay Yılmaz, 30 yıl hapse çarptırıldı.

DHA

Burdur'da yaşanan cinayette sanığın cezası belli oldu..

Geçtiğimiz yıl 8 Ağustos'ta meydana gelen olayda, Kestel köyündeki restorana Antalya'dan arkadaşları Bayram Ali Kasap ve Ali Çelik ile gelen Esat Kani, birlikte yemek yiyip, içki içtikten sonra hesabı ödemek için kasaya gitti.

Hesap yüksek gelince ateş açtı

1400 TL'lik hesabı yüksek bulup, itiraz eden Esat Kani ve arkadaşları ile işletme sahibi Ş.Y. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Kani ve arkadaşlarına av tüfeğiyle ateş açıldı. Esat Kani yaşamını yitirdi, 2 arkadaşı yaralandı.

Jandarma tarafından gözaltına alınan işletme sahibinin oğlu Aliihsan Tolunay Yılmaz, tutuklandı.

Karar duruşması görüldü

Aliihsan Tolunay Yılmaz hakkında 'adam öldürme' ve 'adam öldürmeye teşebbüs' suçlarından 72 yıl hapis istemiyle dava açıldı. Davanın karar duruşması Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşmaya tutuklu sanık Aliihsan Tolunay Yılmaz, cezaevinden SEGBİS ile katıldı. Taraf avukatları ile olayda yaşamını yitiren Esat Kani'nin ağabeyi Cihan Kani ve ablası Zeynep Ergin ise salonda hazır bulundu.

Olayda yaralanan Ali Çelik, "Biz hakaret ve tehdit etmedik. Olay faturadan kaynaklı çıktı. Yediğimizi içtiğimizi kontrol etmek için sanıklardan fatura istedik" dedi.

Esat Kani'nin yakınları da sanığın cezalandırılmasını istedi.

"Daha önce tanımıyordum"

Son sözü sorulan tutuklu sanık Aliihsan Tolunay Yılmaz ise "Bu kişileri daha önceden tanımıyordum. Olay günü ilk defa gördüm. Aramızda önceye dayalı bir husumet bulunmuyor. Aramızda hiçbir olay yaşanmamışken ben müştekilere neden ateş edeyim. Yaşananlardan pişmanım" diye konuştu.

30 yıl hapse mahkum cezalandırıldı

Kısa bir ara veren mahkeme heyeti sanık Yılmaz'ı Esat Kani'yi öldürmekten 15 yıl, Ali Çelik ve Bayram Ali Kasap'ı ise yaralamaktan 15 yıl olmak üzere toplam 30 yıl hapisle cezalandırdı.

"İstinafa başvuracağız"

Mahkeme salonu çıkışında Esat Kani'nin ailesinin avukatları Fevzi Yarbaş ve Mehmet Aykan gazetecilere açıklama yaptı. Avukat Fevzi Yarbaş, "Sayın mahkeme kararını verdi. Biz sayın mahkemenin kararının hakkaniyete uygun olmadığı kanaatindeyiz. Elbette saygı duyuyoruz ama usul gereği kesinleşmiş değil. Bölge Adliye Mahkemesi'ne yasal istinaf başvurumuzu yapacağız. İnşallah hakkaniyete uygun karar verilir, hak yerini bulur" dedi.

Avukat Mehmet Aykan ise "Karara haksız tahrik indirimlerinin uygulamasın yönünde kesinlikle katılmıyoruz. Dosyadaki delillerden maktulün başına gelip ikinci defa canavarca hisle ateş ettiği ortada" diye konuştu.

"Çok az ceza aldı"

Esat Kani'nin ablası Zeynep Ergin, "Verilen karara katılmıyoruz. Bizim canımız yandı. Çok az ceza aldı. Bir insan öldürmenin cezası bu kadar az olmaz. Bir kişiyi kasten öldürmekten, iki kişiyi kasten öldürmeye teşebbüsten bu kadar az ceza alamaz. Hukuk mücadelesine sonuna kadar devam edeceğiz" dedi.

Olayda yaralanan Ali Çelik, "İki kişiyi öldürmeye teşebbüs var. Bir kişi öldü. Gelip darbediyorlar. Adalet kalmamış. Halka açık herkesin gittiği bir lokantada silah bulundurulup fatura yüzünden adam öldürülüyorsa, bu ülkede bunun da cezası yoksa o zaman hiçbir yere gitmeyelim, evde kapanıp duralım" diye konuştu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)