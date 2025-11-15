Burdur'daki tartışmalı yıkım, kiracının itirazlarına rağmen tamamlandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Burdur merkez Değirmenler Mahallesi Divanbaba Caddesi Yurtçıkmazı Sokak’ta bulunan tarihi binanın uzun süren yıkım tartışmasının ardından ekipler dün sabah harekete geçti.

Yıkıma başlayan ekiplere, binanın yanında bulunan evde kiracı olarak yaşayan Nilüfer Baykara itiraz etti. Evinin içinde çok sayıda kedi ve köpek olduğunu belirten Baykara, yıkımın hayvanlara zarar vereceğini iddia ederek çalışmaları durdurmak istedi.

Tartışmaların ardından ekipler, demir levhalar getirerek Baykara’nın evini koruma altına aldı.

YIKIM DEVAM ETTİ, KİRACI İTİRAZINI SÜRDÜRDÜ

Bugün adrese gelen ekipler yıkıma kaldığı yerden devam etti. Baykara, evinin üzerine taş düştüğünü belirterek çalışmaların durdurulması gerektiğini ifade etti.

Ekipler, Baykara’yı ikna ederek metruk binadaki yıkım çalışmalarını tamamladı. Baykara ise süreci yerinde takip ederek ekipleri gözlemlemeye devam etti.