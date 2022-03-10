Euro
16.39
0.84%
Dolar
14.74
0.61%
Altın
937.05
-0.17%
Borsa
2057
0.71%
Bitcoin
583.873
-3.89%
BTXN Coin
38.35
0.02%
Bitexen
1ºC
İstanbul
Kar 1 C

    Bursa Adliyesi'nde görevli kadın hakim ölü bulundu

    Çocuk parkında yürüyüş yapan bir kişinin bulduğu cansız bedenin, 25 yaşındaki genç hakime ait olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
    • İHA
    • 10.03.2022 - 09:26
    • Güncelleme : 10.03.2022 - 09:59
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa Adliyesi'nde görevli kadın hakim ölü bulundu

    Bursa’nın Nilüfer ilçesi Ertuğrul Mahallesi'ndeki çocuk parkına gece saatlerinde yürüyüş yapmak üzere gelen bir kişi, genç bir kadının oyuncakların tahta kısmına iple asılı olduğunu gördü.

    İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Yapılan incelemede, hayatını kaybeden kişinin Bursa Adliyesi'nde görevli olan hakim Ç.B.A. olduğu tespit edildi.

    25 yaşındaki Ç.B.A.'nın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

    Bursa Adliyesi nde görevli kadın hakim ölü bulundu #1

    Bursa Adliyesi nde görevli kadın hakim ölü bulundu #2


    İlginizi Çekebilir

    NY Times: Rus petrolüne yaptırım, ABD ekonomisini vurabilir
    Dünya

    NY Times: Rus petrolüne yaptırım, ABD ekonomisini vurabilir

    'Sağlıkçıların özlük haklarında son noktaya gelindi'
    Sağlık

    'Sağlıkçıların özlük haklarında son noktaya gelindi'

    Ücretsiz borsa takip uygulaması ile anlık işlemler
    Meta Trader

    Ücretsiz borsa takip uygulaması ile anlık işlemler

    Görüş Bildir