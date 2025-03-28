Bursa İnegöl Boğazköy barajında su seviyesi çekildi

İHA

İnegöl Boğazköy barajında su seviyesinin çekilmesi, balık ölümlerini de beraberinde getirdi.

Vatandaşlar yaşanan ölümleri görüntüleyerek vahim tabloyu gözler önüne serdi.

Olayı gören vatandaşlar, elleriyle balıkları toplayıp akşam iftar yemeğinde yemek için evlerinde götürürken, İnegöl Kaymakamlığından balık ölümleri ile ilgili yazılı açıklama yapıldı.

SUDAN NUMUNE ALINDI

Tarım ve Orman İlçe müdürlüğü ekipleri de sudan numune aldı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"26 Mart 2025 tarihinde Tarım ve Orman İlçe müdürlüğümüze gelen balık ölümleri ile ilgili telefon ihbarı üzerine 27 Mart 2025 tarihinde İlçe müdürlüğümüz personellerince olay yerine gidilerek gerekli incelemeler yapılmıştır. Hamzabey Köyü girişindeki Hamzabey Göleti'nin bir bölümünde mevsimsel su azalmasına bağlı olarak suların ciddi oranda çekildiği, bu sebeple suların azaldığı kısımda kalan balıkların ölümünün gerçekleştiği bir kısmının da ölmek üzere olduğu tarafımızca gözlemlenmiştir. Olay yerinden su ve balık numunesi alınarak incelenmek üzere Bursa Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne gönderilmiştir."